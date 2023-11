Meno multe per eccesso di velocità: "Sono diminuite del 60 per cento"

Sulle multe Palazzo Vecchio regola la propria azione su due assiomi: la legalità e la sicurezza stradale . Il sindaco Dario Nardella da qui non si sposta. E tuttavia, nel corso di ‘Refresh’, la rassegna stampa di Toscana Tv, fa anche quadrato su un dato: "Rispetto all’anno scorso c’è una riduzione del 50-60% sulle multe da velocar. Evidentemente il meccanismo funziona: cioè, le persone imparano che è importante mantenere una velocità bassa". Il primo cittadino, poi, aggiunge alla discussione un dato statistico: "Solo un verbale su cinque riguarda i fiorentini. Molti, invece, sono turisti o provengono da altri Comuni. C’è stato un boom di presenze, molti turisti vengono in auto, non conoscono e non hanno familiarità con le regole nonostante siano segnalate con i cartelli".