Memorie comiche di Benvenuti a Firenze: Pillole di me

Oggi alle 21 al Teatro Le Laudi a Firenze, in via da Vinci, 2r è in programma "Pillole di me" memorie comiche di e con Alessandro Benvenuti. Una produzione Arca Azzurra. "Si tratta – spiega Alessandro Benvenuti – di un po’ di ‘robe comiche’, un po’ recitate, un po’ lette, per raccontare a quelle orecchie che vorranno ascoltarmi il mio divertimento nel vivere una vita sul filo di una comicità condensata in pillole salvifiche che proteggono il cervello e la sua cugina Anima, dal brutto che l’esistenza ogni giorno ci propone con sadico entusiasmo, senza che nessuno le abbia minimamente chiesto niente. Vi aspetto!". L’appuntamento fa parte del cartellone "Risveglio di Comunità" edizione 2023, la rassegna a cura di Arca Azzurra che fino alla fine di novembre a Firenze presenta un denso calendario di appuntamenti nell’ambito di Autunno Fiorentino 2023.