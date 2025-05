Memorial Day, la cerimonia al cimitero militare americano di Firenze

Firenze, 26 maggio 2025 – In occasione del Memorial Day si svolgono cerimonie negli Stati Uniti e nei cimiteri militari americani di tutto il mondo per onorare gli uomini e le donne che hanno perso la vita servendo gli Stati Uniti e combattendo per la libertà. Non fa eccezione il cimitero americano di Firenze situato sulla Via Cassia, a Falciani, dove si è svolta stamani la commemorazione dei militari americani caduti durante la Seconda Guerra Mondiale; presente la console generale degli Stati Uniti d’America a Firenze Daniela Ballard, il vice ammiraglio J.T. Anderson, comandante della Sesta Flotta, la sovrintendente del cimitero americano, Eryth Zecher, il generale di corpo d’armata Giovanni Gagliano, il presidente della Commissione di Valutazione per l’Avanzamento dei Marescialli.

La commemorazione al cimitero militare americano di Falciani (foto Franco/Germogli)

Le autorità hanno deposto corone di alloro lungo il Muro dei Dispersi, su cui sono incisi 1.409 nomi di caduti in battaglia. La Banda della Sesta Flotta della Marina Militare degli Stati Uniti d’America e la Fanfara dei Carabinieri di Firenze hanno eseguito gli inni nazionali, italiano e americano, in un momento di grande emozione; i reparti in armi delle Forze Armate statunitensi e italiane hanno quindi reso gli onori militari.

Nel cimitero americano di Falciani sono sepolti 4.392 uomini e donne appartenenti alle forze armate americane, che persero la vita durante la Seconda Guerra Mondiale.

La maggior parte morì nei combattimenti dopo la presa di Roma nel 1944. Tra di loro vittime dei pesanti combattimenti avvenuti sull’Appennino, poco prima della fine della guerra.