Memoria etrusca, tumuli e storia del territorio . Il Comune presenta la ’carta archeologica di Sesto’

Il patrimonio archeologico di Sesto Fiorentino è il grande protagonista di tre mesi di iniziative: fino a fine luglio, in diversi appuntamenti il pubblico potrà conoscere meglio la storia del territorio attraverso i suoi reperti, partecipando a visite guidate ed aperture straordinarie dei tumuli etruschi della Montagnola e della Mula. Sarà anche possibile ammirare, con l’accompagnamento di esperti archeologi, i reperti esposti nella mostra "Archeologia svelata" in biblioteca: esposta una parte del corredo rinvenuto all’interno della maestosa Tomba della Montagnola e altri reperti del territorio, testimonianze di una storia lunga millenni, dal Neolitico all’età romana. Viene inoltre presentata la Carta archeologica di Sesto Fiorentino, realizzata nell’ambito del Piano Operativo Comunale che sintetizza i ritrovamenti archeologici sul territorio mostrando come fin dall’antichità fosse di interesse strategico per commerci e scambi tra genti lontane. Dopo il primo evento già organizzato al museo Gonfienti, il 26 maggio alle 9,30 il tumulo etrusco La Montagnola aprirà in via eccezionale con Unicoop Firenze, con visita gratuita per i propri soci. L’evento sarà replicato il 23 giugno. Nuova apertura anche il 7 luglio, ma con l’aggiunta della visita alla mostra "Archeologia svelata". Il 29 maggio e il 12 giugno invece un archeologo accompagnerà i visitatori alla sola mostra alla biblioteca Ragionieri: l’appuntamento sarà alle 18,30 alla biblioteca con prenotazione su bit.ly/eventiadulti. Ingresso gratuito. La Pro Loco di Sesto organizza nuove visite alla Montagnola l’1, 2, 15 e 16 giugno e il 6,7 e 20 e 21 luglio: ingresso gratuito con prenotazione su [email protected]. Ancora la Pro Loco il 26 maggio e il 23 giugno propone una visita accompagnata alla Tomba della Mula, con appuntamento alle 11. Anche in questo caso, accesso libero su prenotazione.