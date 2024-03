Meloni porta in dote 683 milioni. Si rafforza l’asse Toscana-Governo

Arriva anche in Toscana il tesorone, più che tesoretto da 683 milioni del Fondo sviluppo e coesione. Sarà la premier in persona a siglare domani il protocollo per l’utilizzo delle risorse in Regione, come aveva già fatto in Emilia Romagna e in Umbria.

La data, anticipata da La Nazione, è stata confermata ufficialmente ieri: l’appuntamento del presidente del consiglio Giorgia Meloni con il governatore toscano Eugenio Giani è fissato per le 16 di mercoledì 13 marzo alla Sala Pegaso. E’ quello il luogo della firma di un accordo, per lo sviluppo e la coesione 2021-2017, tra il Governo e la Regione Toscana, che sarà l’occasione per rafforzare l’asse tra Toscana e Roma. Tra il presidente Giani e l’esecutivo, arrotondando anche gli spigoli su colori e appartenenze politiche diverse, guardando insieme al futuro dei territori.

Insomma, una ripartenza strutturata sicuramente per far rialzare la testa alla Toscana. Pur non essendo ancora sanata la ferita aperta col contenzioso per i soldi del payback sanitario (coinvolti i ministri Schillaci e Giorgetti) che ha costretto la giunta a innalzare l’addizionale Irpef regionale.

La strategia che sta alla base del Fsc è stata elaborata con il ministro Raffaele Fitto. Il piano per la Toscana riguarda 530 milioni che si aggiungono ai 110 milioni già anticipati soprattutto per le scuole e a 41 milioni per la bonifica a Piombino. Complessivamente un tesoro di 683 milioni: si va dal prolungamento della tramvia da Firenze a Sesto Fiorentino agli interventi stradali per l’area metropolitana tra Signa e Campi Bisenzio, dal Cipressino dell’Amiata alla Valdinievole e a Cortona e, ancora, alle risorse destinate al plesso universitario di Sant’Apollonia a Firenze e all’ospedale di Cisanello di Pisa.

