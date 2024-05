Melanoma, le visite gratuite

Venerdì 24 maggio, secondo appuntamento con la prevenzione oncologica gratuita del Progetto Melanoma a cura della Fondazione ANT, che mette a disposizione visite dermatologiche con dermatoscopia senza alcun costo per l’utente, ma fondamentali per prevenire i tumori della pelle. Le visite si terranno di mattina e pomeriggio agli studi medici Farmavaldarno in via Fratelli Rosselli a Matassino e sono riservate ai cittadini residenti nei Comuni del Valdarno fiorentino. Si parla di un altro tipo di prevenzione nell’incontro di domani alle 17,30 in sala consiliare a Figline: quello delle dipendenze giovanili. Organizzato dal Servizio politiche sociali del Comune in collaborazione con il Serd, è aperto a tutti per confrontarsi e aiutare in particolare i genitori a comprendere meglio il fenomeno, fornendo loro gli strumenti per affrontarlo.