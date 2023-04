Medico di base Incaricato Esposito

Il dottor Cosimo Damiano Esposito è il nuovo incaricato per l’ambito territoriale di San Casciano. Sostituisce la dottoressa Bensi, i cui assistiti saranno trasferiti senza dover operare una nuova scelta. L’Azienda sanitaria gli ha conferito un incarico provvisorio di medico sostituto di medicina generale, dopo la conclusione dell’attività da parte della dottoressa Daniela Bensi. Un avvicendamento necessario per non lasciare sguarnito il servizio di base del popoloso paese alle porte di Firenze. Lo scorso anno era stato il dottor Alessandro Granelli ad andare in pensione, e sempre lo scorso anno si era ritirato dall’attività il pediatra Fabrizio Danieli.

An.Set.Laboratorio d’arte

per i più piccoli

Stamani (10-12) nella Sala conferenze “Lucia Bagni” della biblioteca comunale di San Casciano laboratorio per bambini (8-11 anni) dal titolo "Nell’atelier dell’artista", a cura di Genni Cortigiani e Stefania Picchietti.