Medici, Dattolo confermato presidente dell’Ordine: “Battaglia contro le aggressioni"

Firenze, 23 ottobre 2024. “Battaglia anche culturale contro le aggressioni ai medici e al personale sanitario, difesa del sistema sanitario pubblico senza se e senza ma, impegno nella campagna per l’abolizione del reato di colpa medica”. Sono le tre priorità indicate da Pietro Dattolo, che ieri sera è stato confermato presidente dell’Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Firenze per i prossimi quattro anni. Elisabetta Alti, direttrice del Dipartimento di Medicina generale della Ausl Toscana centro, è stata eletta vicepresidente. La nuova segretaria è Maria Antonia Pata, specialista in Dermatologia, mentre tesoriera è stata eletta Lucia Toscani, neurologa ospedaliera. Per la Commissione Albo Medici (Cam) è stato eletto presidente Sergio Baglioni, supportato dal vicepresidente Massimo Martelloni, medico legale, e dal segretario Luciano Gabbani, geriatra. "Ringrazio il Consiglio dell’Ordine per la fiducia e tutti i colleghi medici che hanno partecipato alle elezioni di metà ottobre – dice Dattolo –. Riprendiamo il lavoro dove lo avevamo lasciato, perché le emergenze sono sotto gli occhi di tutti e restano gravi: penso in particolare al fenomeno purtroppo in crescita delle aggressioni negli ospedali, negli ambulatori e sulle ambulanze. Una situazione che come Ordine denunciamo da tempo e contro cui stiamo cercando di creare una rete istituzionale solida, grazie alla disponibilità e all’ascolto che abbiamo trovato in Prefettura, Questura e Procura della Repubblica”. Tra le altre priorità del nuovo mandato, Dattolo ha evidenziato la difesa del sistema sanitario pubblico, gratuito e universale. “Negli ultimi anni, il nostro sistema sanitario ha subito tagli che ne hanno indebolito l’efficienza – spiega il presidente dell’Ordine dei Medici –. E’ giusto protestare e chiedere più attenzione alle Istituzioni, ma non basta. Serve un patto tra personale sanitario, i pazienti e le loro famiglie: la tutela della sanità pubblica deve partire dalla difesa collettiva di questa importante conquista garantita dalla Costituzione”. Maurizio Costanzo