Mecacci presidente provinciale. Con Bartalucci tre consiglieri nuovi

Un nuovo presidente per il Comitato Provinciale di Firenze della Federciclismo. Al posto dell’uscente Leonardo Gigli che non si era ricandidato, è stato eletto dalle società fiorentine riunitesi nela sede Coni a Firenze, Mario Mecacci, dirigente di San Casciano Val di Pesa unico candidato per la massima carica. Per il ruolo di consigliere quattro i candidati per altrettanti posti con il riconfermato Luca Bartalucci, mentre gli altri tre sono nuovi, ovvero Arianna Bandinelli, Stefano Bolognesi e Daniele Masiani. Se tutte le previsioni sono state confermate per il nuovo direttivo del Comitato, c’era invece molta attesa per i delegati in quanto ben 8 i candidati per 4 posti. Sono risultati eletti Daniele Grazi, Paolo Traversi, Gianni Cantini, Francesco Zingoni.

Antonio Mannori