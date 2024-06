Mazzeo, corsa per l’Europa: "Nel mio programma asili nido gratis per tutti"

Antonio Mazzeo, presidente del consiglio regionale e candidato Pd per le elezioni europee nella circoscrizione Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche e Lazio). Aveva promesso zaino in spalla e territorio battuto palmo a palmo. E così è stato.

L’abbiamo vista girare tantissimo in queste settimane. Cosa ha messo nella valigia per Bruxelles?

"Sono quattro anni che, da presidente del consiglio regionale, giro in lungo e in largo la nostra regione e so quanto importante sia per i territori, specialmente quelli più periferici, potersi sentire pienamente rappresentati ai vari livelli istituzionali. Solo negli ultimi giorni sono stato a Scandicci, nel Chianti, nel Mugello, in Val di Sieve e abbiamo condiviso con sindache e sindaci, candidate e candidati l’impegno e la necessità di far sentire forte la loro voce in Europa".

Quali sono le tematiche che vorrebbe portare in Europa?

"Viviamo un tempo in cui la transizione ecologica e quella digitale cambieranno le nostre vite. Lo dobbiamo fare senza lasciare indietro nessuno e creando le condizioni perché possano avvenire in maniera equa per cui chi ha meno paghi di meno. E vorrei portare anche le buone pratiche della nostra regione: qui, ad esempio, l’economia circolare si fa da tempo nel distretto del cuoio e nel settore dell’agricoltura. E poi la proposta di legge che abbiamo già approvato in consiglio regionale sull’aumento delle risorse da destinare alla sanità pubblica e che devono essere almeno il 7,5% del Pil. Il capitolo di come l’Europa può incidere nella vita concreta delle persone è fondamentale".

Vale a dire?

"Gli asili nido gratuiti: in Toscana abbiamo offerto questo servizio a 15mila famiglie grazie ai fondi europei e vogliamo estenderlo ulteriormente. E con il Pnrr i Comuni stanno costruendo scuole, parchi, case della salute. Sullo stanziamento di questi fondi prima la destra ha votato contro e ora, al governo, li vuole tagliare. Per noi, invece, sono risorse fondamentali e le vogliamo mettere sempre più e sempre meglio al servizio dei cittadini".

R.P.