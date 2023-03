Maxi rissa all’ex Astor occupato L’ombra del racket dei subaffitti

Si sa da tempo: l’occupazione dell’ex "Hotel Astor" di via Maragliano è un vulnus, una bomba sociale in città. E l’offesa di un diritto: costituisce reato e poi l’albergo è ricettacolo di taglieggiamenti, ricettazione, allacci abusivi alle utenze, disturbo della quiete pubblica per gli schiamazzi. Se ne è avuta riprova mercoledì notte con la maxi rissa a bastonate, mani nude, bottigliate, calci, e colpi di pistola (sembra una scacciacani). Rissa tra persone di due gruppi – una cinquantina di persone, forse più – che da mesi occupano l’edificio al civico 101: peruviani e romeni. Convivenza tutt’altro che solidale e pacifica. "La coesistenza è pessima: dall’autunno a oggi abbiamo fatto una miriade di interventi" racconta una fonte di polizia. Movente dell’ultimo ’confronto’, l’assegnazione e la disponibilità delle stanze. Persone arrivano lì perché non possono, o non riescono più a pagare un affitto regolare. L’altra notte una 19enne e il fratello, 14 anni, hanno raggiunto i genitori già alloggiati nell’ex Hotel; è si è scatenata l’ennesima battaglia. Lei è stata ferita con una bottigliata, lieve la ferita un braccio. La polizia è dovuta arrivare in forze: sei volanti, di cui una in rinforzo da Sesto. Funzionario,ispettore, agenti hanno avuto il loro brutto...