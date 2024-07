Maxi mutuo per la nuova piscina. Iniziate le opere di scavo e bonifica

Per finanziare, in parte, la realizzazione della nuova piscina nel Sud Ferrovia il Comune assumerà un mutuo passivo di 4 milioni di euro con l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale. L’atto è stato ufficializzato con una delibera a firma del responsabile del Settore Risorse del Comune che specifica anche le condizioni: la durata sarà di dieci anni e il mutuo sarà erogato, in una unica soluzione al 30 giugno dell’anno prossimo dopo l’acquisizione del parere favorevole del Coni e il perfezionamento della garanzia a presidio dell’affidamento.

Pur cospicuo il mutuo, chiaramente, non sarà sufficiente per coprire interamente le spese per il nuovo maxi polo natatorio stimate in 10 milioni e 900 mila euro: circa 4 milioni e 200 mila euro arriveranno infatti da fondi statali e oltre 2 milioni e 700 mila euro da un avanzo di amministrazione del rendiconto 2023. "In realtà – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Claudia Pecchioli – le risorse dello Stato non arriveranno più da fondi Pnrr ma da un contributo in conto capitale del Ministero dell’Interno ai sensi di un decreto legge del marzo scorso. Per noi, in realtà, si tratta solo di una modifica contabile, gli obblighi rimarranno gli stessi, anzi in questo caso sarà concesso anche un leggero allungamento dei tempi per la conclusione dell’opera fino a fine 2026".

Per quanto riguarda i lavori sono in atto le operazioni preliminari: "Nelle scorse settimane – prosegue infatti Pecchioli – sono iniziate alcune operazioni di scavo e la bonifica bellica poi i prossimi passi saranno l’approvazione del progetto esecutivo e l’avvio vero e proprio dell’intervento".

Il progetto resta quello già annunciato: prevista la creazione di un nuovo polo con tre vasche, una grande da otto corsie e due di dimensioni minori, spalti, spogliatoi, uffici e bar ristoro accanto ad una piscina all’aperto, da utilizzare nei mesi estivi, inserita all’interno di un parco di oltre 10mila metri quadrati. Contestualmente alla nascita della struttura nel Sud Ferrovia si procederà alla demolizione della vecchia piscina di piazza Bagnolet e alla rinaturalizzazione della sua area di sedime, ottenendo, come più volte spiegato, un nuovo spazio verde per il quartiere.