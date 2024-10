Maxi murales di Bruchi. Omaggio alle partigiane simbolo della Resistenza

Un maxi murale, già visibile da alcune settimane come omaggio alle donne partigiane in occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione della città, avvenuta il 1 settembre 1944. L’opera realizzata dallo street artist Nico Lopez Bruchi sulla parete dell’ex biblioteca che si affaccia su Largo V Maggio costituirà uno dei luoghi della memoria di Sesto Fiorentino. Raffigura tre volti di donna sovrapposti, a simboleggiare il sacrificio, la gioia per la libertà riconquistata e la speranza nel futuro. Sullo sfondo, il profilo di Monte Morello e delle colline teatro di alcune delle pagine più importanti della Resistenza, in alto le nuvole che si aprono e rivelano un cielo di nuovo azzurro segnato dalla scritta in rosso "Alle Partigiane" e in nero dalla firma "Il popolo di Sesto". "La scelta di largo V Maggio non è casuale – dice il sindaco Lorenzo Falchi - è il luogo che richiama uno degli episodi più drammatici della nostra storia, quando nel 1898, donne, uomini, lavoratrici e lavoratori sestesi insorsero per chiedere pane e migliori condizioni di vita, andando incontro alla violenza della repressione sabauda. Una pagina che il Fascismo cercò di cancellare, ma che oggi è viva e rappresenta un elemento di identità".