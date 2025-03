Maxi colpo nella pelletteria. Rubati 100mila euro di merce

di Pietro MecarozziColpo da 100mila euro in una pelletteria di via Biagi. È successo nella notte tra giovedì e venerdì. Mentre la pioggia imperversava su tutto il territorio fiorentino, e in particolare su Sesto, la banda di ladri ha forzato gli ingressi del capannone dell’azienda e una volta dentro ha trafugato soldi e merci di valore. Un blitz durato pochi minuti: una volta fuori, il gruppetto si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

A dare l’allarme, ieri mattina, i proprietari dell’azienda. Gli imprenditori, di origine cinese, scoperto l’ammanco hanno subito chiamato le forze dell’ordine. Sul posto è intervenuto una volante della polizia. Gli agenti hanno raccolto le testimonianze dei presenti e acquisito le immagine delle videocamere di sorveglianza, con l’obiettivo di risalire all’identità dei responsabili.

Due settimane fa, sempre a Sesto, nel cuore della notte le volanti di via Zara sono intervenute per la segnalazione di un furto in atto presso una tabaccheria di via Querceto. Arrivati sul posto, gli operatori, dopo aver constatato il danneggiamento del bandone di ingresso all’attività, presumibilmente con una grossa tenaglia, hanno effettuato immediate ricerche in zona rintracciando il presunto autore del furto, un 46enne. Che alla vista dei poliziotti, ha tentato di darsi alla fuga. Raggiunto, ha cercato di divincolarsi opponendo una viva resistenza.

I due agenti hanno riportato lesioni personali giudicate guaribili rispettivamente in giorni 7 e 5. L’uomo aveva con sé parte della refurtiva, ovvero diversi gratta e vinci e un sacco di juta marrone che – durante la fuga – il malvivente aveva lasciato cadere a terra.

All’interno sono stati rinvenuti altri gratta e vinci, circa 157 per un valore totale di 460 euro, diverse monete per un totale di 115 euro e tabacchi per un costo di circa 40 euro.