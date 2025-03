Maxi cantiere Matteotti. Rischio imbuto sui viali: “Rispettati tutti i tempi”

Firenze, 22 marzo 2025 – La quarta macchia di leopardo dei lavori per la linea 3.2.1 Libertà-Bagno a Ripoli ha preso a colorarsi stanotte sul viale Lavagnini, il cantiere monstre – lungo 600 metri, con operai al lavoro per 66 settimane, cioè fino giugno/luglio ’26 – che rappresenterà uno degli snodi chiave per il completamento dell’opera.

Più luci che ombre – qualche ingorgo di troppo a Gavinana e alla Zecca Vecchia sì, ma operazioni che filano spedite e “perfettamente nei tempi” come assicura l’assessore alla mobilità Andrea Giorgio, in particolare sul Pian di Ripoli – nel primo bilancio dei cantieri della 3.2.1 ma ora si entra nella fase potenzialmente più critica con quindici mesi di lavorazioni nel vialone Matteotti e la riduzione di spazi per le auto (anche se due corsie per senso di marcia resteranno comunque a disposizione). Inizialmente il cantiere interesserà il viale lato Campo di Marte (direttrice verso piazza della Libertà); poi si sposterà sul lato opposto (direttrice verso piazzale Donatello).

Si prospettano mesi di passione per il traffico in zona Matteotti

A seguire i lavori riguarderanno la parte centrale del viale, per poi terminare sui controviali. Invariati i percorsi pedonali e ciclabile, nessuna variazione per i bus urbani ed extraurbani. Ecco le fasi, nel dettaglio. Fasi 1-2-3: cantiere su controviale e viale lato Campo di Marte (direzione piazza della Libertà), durata 17 settimane. Fase 1: tratto via Fra’ Bartolommeo-via Valori, durata 5 settimane. Fase 2: tratto via Valori-via Benivieni, durata 4 settimane. Fase 3: tratto via Benivieni-piazzale Donatello, durata 8 settimane.

Al termine delle prime tre fasi i lavori si spostano sull’altro lato del viale (direttrice verso piazzale Donatello). Fasi 4-5-6: cantiere sul controviale e viale lato centro (direzione piazzale Donatello), durata 12 settimane. Fase 4: tratto via La Marmora-via Cherubini, durata 4 settimane. Fase 5: tratto via Cherubini-piazza Isidoro Del Lungo, durata 3 settimane. Fase 6: tratto piazza Isidoro Del Lungo-piazzale Donatello, durata 5 settimane. Le fasi successive riguardano la realizzazione della sede tranviaria a centro viale (fase 7) e la riqualificazione dei controviali (fase 8). Fase 7: tratto via Fra’ Bartolommeo-piazzale Donatello, durata 27 settimane. Fase 8: controviali tratto Fra’ Bartolommeo-piazzale Donatello, durata 8 settimane

Palazzo Vecchio ricorda che i residenti nelle aree dei cantieri possono utilizzare i posti gratis in orario notturno nei parcheggi di Firenze Parcheggi Parterre, Alberti e Beccaria previa presentazione della richiesta sul portale della SAS. Si tratta complessivamente di 400 posti (200 al Parterre e 100 negli altri due) a disposizione dalle 19 alle 8.

Emanuele Baldi