Tramvia e sicurezza idraulica. Il dibattito è sempre più infuocato

"Spostano l’attenzione sulla tramvia per coprire quello che non hanno fatto in materia di sicurezza idraulica". La maggioranza replica così alla richiesta dell’opposizione di un consiglio comunale straordinario su tram e rotaie. E lo fa per voce dei tre capigruppo, Brian Ceccherini (in foto) (Campi a Sinistra), Marco Monticelli (Fare Città) e Ivana Fiorita (Sì parco No aeroporto), che invece la richiesta di consiglio straordinario l’hanno fatta proprio sul tema della sicurezza idraulica. Oltre a puntare il dito contro il centrodestra e il Governo "per i mancati finanziamenti e i ristori che ancora non sono arrivati". Ma anche contro il Pd, "che ha governato fino a 2 anni fa e parla di tramvia per non dover rendere conto dei mancati interventi sul rischio idraulico nei loro 9 anni di governo della città". Insomma, il dibattito politico si fa sempre più acceso, alla vigilia di una settimana in cui è prevista la conferenza dei capigruppo. "Dopo quanto successo nei giorni scorsi – dicono i tre consiglieri – dovremmo essere tutti impegnati nel fare fronte comune per chiedere investimenti cospicui a Governo, Regione e Metrocittà per la messa in sicurezza del territorio. E’ questo il tema che, oltre a essere una priorità, in questa fase dovrebbe vedere concentrati tutti i nostri sforzi". Per poi concludere: "L’iter della tramvia 4.2 sta procedendo: possiamo solo attendere che tutti gli enti rilascino i pareri favorevoli sulle criticità riscontrate sull’intero tracciato e non sulla sola variante".