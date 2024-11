Addio al dermatologo Maurizio Benci

Firenze, 28 novembre 2024 – E’ morto a 62 anni il dermatologo Maurizio Benci: aveva 62 anni. Nato a Piombino nel 1962, laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Firenze e poi specializzato in Dermatologia e Venereologia, si è occupato di ricerca e ha svolto attività clinica quotidiana. Dal 1990 si è occupato attivamente dello studio e dell’utilizzazione dei filler in dermatologia, tenendo corsi in tutta Italia su peeling, filler e tossina botulinica. Era membro dell’Associazione Italiana Dermatologi Ambulatoriali e dell’European Academy of Dermatology and Venereology, dall’anno 2000 fino al 2003 è stato titolare di un assegno di ricerca presso l’istituto di Scienze dermatologiche all’Università di Firenze su uno studio laser doppler flussimetrico nelle ulcere degli arti inferiori.

E' stato socio fondatore e presidente della Società Italiana di Dermatologia estetica e Correttiva, socio fondatore del ConeScod (Comitato Nazionale Etico-scientifico per la sorveglianza dei cosmetici e dei dispositivi medici). Nel 2014 è stato tra i soci fondatori e vicepresidente dell'Associazione Terapia Estetica Botulino Aiteb.

Il funerale di Maurizio Benci si terrà sabato 30 novembre alle 15,30 nella chiesa di Ognissanti a Firenze.

“Siamo increduli e addolorati per la scomparsa del nostro socio fondatore e ci stringiamo alla moglie e ai figli in questo tragico momento”, dice Giovanni Salti, presidente di Aiteb. “Perdiamo un medico di grande professionalità, competenza e umanità - dice Salti - Io perdo un amico, con cui ho studiato insieme all'università e con cui sono cresciuto sia personalmente che professionalmente. E' davvero difficile trovare le parole”.