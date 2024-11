Addio al dottor Piero Piccini. Storico medico di famiglia

È morto il dottor Piero Piccini, un medico di famiglia amato e stimato dagli abitanti di Scandicci. Aveva 88 anni. Ha incominciato la sua attività di medico condotto, allora si diceva così, nel 1962 diventando subito punto di riferimento degli scandiccesi per la sua umanità e per le grandi capacità diagnostiche e terapeutiche. Andato in pensione nel 2006, non si è mai risparmiato, ricorda la famiglia, interpretando la professione come una missione mettendo sempre al primo posto il bene del paziente, che ha ricambiato con affetto. Nell’ambiente medico è stato per anni figura di riferimento della Federazione italiana medici generici. Le esequie si terranno domani pomeriggio alle 15 nella chiesa di Santa Maria in piazza Benini a Scandicci.