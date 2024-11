Mattoncini che passione. Nell’universo del Lego

’Leg Godt’, che in danese vuol dire gioca bene, frase dai cui Ole Kirk Kristiansen – era il 1932 – trasse spunto per coniare il nome dei suoi mattoncini: i Lego, appunto. Ecco che domani e domenica il Teatro Cartiere Carrara – Teatro di Firenze (ex Tuscany Hall) sarà il centro del giocare bene. Già, perché torna la settima edizione del Bricks in Florence Festival, due giorni di esposizioni, attività creative, gioco libero e concorsi; tutto rigorosamente in tema Lego. L’evento è stato organizzato da ToscanaBricks (il Lego Users Group della Toscana, che conta un centinaio di soci) in collaborazione con Tuscany Hall.

Protagonisti di questa edizione sono i simpatici BrickPuppies, una serie di colorati animaletti costruibili che, pur utilizzando un numero ridotto di pezzi Lego, riescono a conquistare grandi e piccoli con la loro simpatia e originalità. Appuntamento da non perdere non solo per i bambini. Lo sterminato mondo fantastico, che stimola e ha stimolato la fantasia di milioni di persone, è dedicato anche agli adulti ‘poco cresciuti’, come amano definirsi i collezionisti-costruttori.

’Costruiscili Tutti!’ è il motto di questa edizione del festival che invita il pubblico più giovane a partecipare attivamente: i BrickPuppies saranno infatti protagonisti di un’attività di gioco dove ogni bambino potrà cimentarsi nella costruzione. Questa nuova attività arricchisce ulteriormente il programma di laboratori che ToscanaBricks organizza nei suoi eventi: dalle gare di Speed Building, passando per la creativa ’Costruisci la tua Papera’ fino al gioco collaborativo ’Costruisci il Mondo Minecraft’. E non solo. Sarà inoltre disponibile un’ampia area di gioco libero, perfetta per dare sfogo alla fantasia di tutti i partecipanti, indipendentemente dall’età.

Al centro dell’esposizione, tre importanti opere collaborative: un diorama a tema Lego Castle di oltre 20 metri quadrati, con un villaggio e due grandi castelli medievali, due diorami Lego City, uno microscala, dove un singolo mattoncino può rappresentare molte cose come un albero, un’auto o un palazzo e uno in scala minifigure con una grande stazione e treni in movimento, il terminal di un aeroporto, una spiaggia, una fattoria e tanto altro ancora. L’esposizione si completa con creazioni di ispirazione fantasy, riproduzioni di edifici storici, veicoli motorizzati e da lavoro, sculture tridimensionali, mosaici, omaggi alla cultura pop e tante altre opere originali nate dalla fantasia dei costruttori.

Questi gli orari del festival: sabato dalle 10 alle 20, domenica dalle 9 alle 19. Biglietti e prevendite: fino a 5 anni l’ingresso è gratuito, ridotto 6 euro fino a 12 anni e soci Coop, intero 8 euro. Prevendite nei punti Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (055.210804), alla biglietteria del Tuscany Hall e online su www.ticketone.it. Programma sul sito www.toscanabricks.it e sulla pagina FB www.facebook.com/ToscanaBricks. Info: 055.6504112.