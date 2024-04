Morte di Mattia Giani, eseguita l’autopsia

Firenze, 19 aprile 2024 – È stata eseguita l'autopsia sul corpo di Mattia Giani, il calciatore del Castelfiorentino United che domenica 14 aprile ha accusato un malore durante una partita con il Lanciotto, a Campi Bisenzio ( Firenze), ed è deceduto poi lunedì mattina all'ospedale fiorentino di Careggi. Mattia aveva solo 26 anni.

Il malore nel giorno del rientro dall’infortunio

Dal defibrillatore all’ambulanza, la ricostruzione dei soccorsi

La relazione dell'esame, eseguito dal medico legale Beatrice Defraia all'Istituto di medicina legale di Firenze, sarà depositata in Procura tra 90 giorni e dovrà chiarire le cause del decesso del giocatore. Il pm Giuseppe Ledda, che sul decesso ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha dato il via libera per la restituzione della salma ai familiari.