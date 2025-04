Matteo Renzi e l'offerta a Fratelli d'Italia: diritti d'autore in cambio di fondi per il Maggio

Firenze, 14 aprile 2025 – Simpatico siparietto alla prima del Maggio. Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha pubblicato sui social un video in cui si torna a parlare del suo libro. Tutto parte dalla dichiarazione del sottosegretario alla Cultura, Mazzi, che nell’occasione ha chiesto a Renzi di destinare il 10% dei diritti d'autore de "L'Influencer" a Giorgia Meloni. Renzi, replicando a tale affermazione, ha espresso il suo dubbio circa la lettura del libro da parte di Mazzi, asserendo che solo una mancata lettura potrebbe giustificare tale richiesta.

Alla presenza della sindaca di Firenze, Sara Funaro, e del senatore di Fratelli d'Italia, Paolo Marcheschi, Renzi non ha usato mezze parole: “Sono pronto a devolvere il 10% dei proventi del libro a Fratelli d'Italia, a patto che il sottosegretario garantisca un incremento del 10% dei fondi governativi destinati al Maggio Musicale Fiorentino”. Il commento di Renzi si conclude con un'ironica riflessione sul suo impegno per la città: "Cosa non si fa per la propria città... A fine anno vedremo se saranno di parola".