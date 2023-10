Mattarella chiama lady Staino

Staino, arrivano le condoglianze di Sergio Mattarella. Il Presidente, avrebbe chiamato Bruna Binasco, la vedova del papà di Bobo, per testimoniare la sua vicinanza personale a tutta la famiglia. Un momento molto emozionante, per tutti, visto che il capo dello Stato ha raccontato di conservare il libro con dedica donato dal vignettista, e a unirsi al coro unanime di affetto nei suoi confronti. Dalla scomparsa di Sergio Staino, sono state e sono tantissime le persone che hanno lasciato e continuano a lasciare un pensiero per l’artista, davvero uomo del popolo.