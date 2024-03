Materassi e parti di letti abbandonati: discarica in località Crocifisso

Quando gli operai di una fattoria sono entrati con il trattore per dei lavori nella vigna, hanno notato in lontananza che c’era qualcosa di voluminoso vicino ai filari. In effetti, arrivati a pochi metri la sorpresa: materassi matrimoniali e singoli, più delle reti da letto erano state abbandonate probabilmente nella notte. Per chi ha pensato di lasciare lì il tutto, è bastato uscire dalla strada asfaltata, percorrere poche centinaia di metri e liberarsi del materiale. Siamo in località Crocifisso tra le frazioni del Bargino e il Calzaiolo nel comune di San Casciano Val di Pesa, a pochi passi dell’uscita della Firenze Siena, dove non è la prima volta che avvengono abbandoni di materassi, tanto che la polizia locale aveva già avviato delle indagini. Ma non era finita lì, è bastato attraversare la strada ed ecco che stavolta vicino al torrente Pesa, sono stati trovati altri materassi, per un totale di una quindicina circa. Tanta la rabbia tra gli operai della fattoria che adesso dovranno prendere il tutto e portarlo in un punto dove si augurano che Alia Servizi Ambientali S.p.A. può provvedere al ritiro e lo smaltimento.

Antonio Taddei