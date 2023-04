Matarrese verso la nomina a direttrice

Il governatore Eugenio Giani va avanti con la nomina di Daniela Matarrese alla guida di Careggi. Dopo avere incassato l’ok dell’Università di Firenze, come prassi vuole, la procedura è all’esame della commissione sanità del consiglio regionale che ascolterà Matarrese giovedì. Il parere potrebbe arrivare subito. Se qualche consigliere dovesse chiedere approfondimenti, la commissione successiva è fissata per il 13 aprile. Al più tardi per quella data, Giani otterrà il via libera per la nomina di Matarrese a direttrice generale dell’azienda ospedaliero universitaria di Careggi. Giani non aspetterà l’esito dell’udienza davanti al giudice del lavoro dell’ex dg Rocco Damone. In caso di richiesta di reintegro del ricorrente, essendo venuta meno la fiducia del presidente, c’è una soluzione alternativa.

i. u.