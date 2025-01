Massini racconta Donald Trump: "Figura geniale e agghiacciante"

Domani, 20 gennaio, a Washington è in programma la cerimonia di insediamento di Donald Trump, 47esimo presidente degli Stati Uniti. Ma chi è colui che si appresta a iniziare il suo secondo mandato? La storia, umana e politica, del tycoon la racconta Stefano Massini il prossimo 26 gennaio al centro sociale Il Pozzo, nell’ambito degli eventi promossi in occasione del trentennale della Comunità delle Piagge. L’appuntamento è per le 18 in piazza Alpi-Hrovatin, l’ingresso è libero.

"Quella di Trump è una storia interessante, che in tanti ancora non conoscono o conoscono a tratti" dice il neo direttore artistico del Teatro della Pergola. "Ma in questa occasione sono presente come scrittore" precisa il vincitore del prestigioso Tony Award, l’oscar del teatro (per ’Lehman Trilogy’) che comunque, per la sua prima uscita dopo l’investitura della sindaca Sara Funaro, sceglie un luogo simbolo della città come Le Piagge. "Per la precisione, da quando ho ricevuto l’incarico, la mia prima volta è stata l’altra sera sul palco del TeatroDante Carlo Monni di Campi dove ho proposto lo spettacolo ’L’uomo nel lampo’ insieme all’amico Paolo Jannacci" prosegue. "Le Piagge? Per me è un posto speciale, sono cresciuto lì, don Santoro lo conosco dalla notte dei tempi. In quel centro si respira la cultura come conoscenza, come sguardo sul mondo" aggiunge Massini.

Per quanto riguarda l’appuntamento del 26 gennaio, Massini esporrà la storia del 47esimo presidente degli Stati Uniti e del potenziale pericolo che rappresenta per la comunità internazionale. Il racconto si dipana dall’infanzia dorata in quel di New York fino alla scelta di ’scendere in campo’ per difendere i suoi interessi. In mezzo, come accade ormai un po’ ovunque nelle moderne oligarchie miliardarie, conflitti con lo stato di diritto, speculazioni edilizie e affari spregiudicati. "Durante il racconto vengono fuori tante cose estremamente interessanti, geniali e agghiaccianti al tempo stesso" dice Massini che su Trump ha appena rilasciato una serie podcast in otto puntate. "In stile grande saga, racconto come fu che questo bambino, che allora tirava le cimose e gessetti a scuola, diventò uno dei più grandi immobiliaristi di New York, protagonista assoluto sui rotocalchi. Ma anche come diventò il re della tv, con un reality che è andato avanti per anni. E poi come si è costruito la carriera passando da re degli affari e della politica a inquilino della Casa Bianca" spiega il drammaturgo fiorentino.

Barbara Berti