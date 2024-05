Massini alla Pergola con ’Mein Kampf’

Dopo l’aggressione al Salone internazionale del Libro di Torino, e l’ondata d’affetto social, adesso è Firenze a esprimere tutta la sua vicinanza al drammaturgo Stefano Massini. Lo scrittore, primo italiano a vincere il Tony Award, gli oscar del teatro, domenica 19 maggio alle 21,15, sarà al Teatro della Pergola , per presentare l’ultima fatica letteraria, ‘Mein Kampf’, in dialogo con Danco Singer e alla presenza del sindaco di Firenze, Dario Nardella. Dopo molti anni di ricerca e di scrittura, notomizzando parola per parola del testo originario, con l’innesto di centinaia di discorsi e dichiarazioni dello stesso Hitler, Massini consegna la sua biopsia del testo maledetto, un feroce distillato in cui la religione nazista di rabbia e paura, il culto dell’io e l’esaltazione della massa ci appaiono in tutta la loro forza di potentissimo déjà-vu. Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili.