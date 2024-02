Maschere e sfilate, torna il Carnevale

PONTASSIEVE

In città, ma anche Molino del Piano, Montebonello e Sieci. Il carnevale invade la Valdisieve riempiendola di maschere e colori. A Pontassieve il Carnevale dei Ragazzi, arrivato alla sua 51esima edizione, torna finalmente a casa. Lo storico concorso de La Mascherina d’Oro, nato nel 1964 all’interno del circolo "Pro Familia", tornerà dopo sessant’anni dove tutto è iniziato. Sabato alle 16, infatti, il concorso per il travestimento più bello avrà luogo all’interno del Teatro Cinema Italia. Si tratta quindi a tutti gli effetti di un ritorno alle origini per un’iniziativa che ha visto partecipare migliaia di bambini e che da sempre è un appuntamento irrinunciabile per le famiglie. Questa edizione, realizzata con il Teatro Cinema Italia, sarà condotta da Radio Sieve e con la partecipazione dei bambini del Piccolo Coro del Melograno di Firenze. Sempre a Pontassieve, martedì 13 febbraio la grande sfilata dei carri per le vie del capoluogo e di San Francesco. Protagoniste le scuole del territorio, con i carri allegorici delle primarie Italo Calvino e Giuntini e delle scuole per l’infanzia San Giuseppe, Collodi, Margherita Hack e Leo Lionni. A sfilare per le vie del paese anche i carri di tante realtà del territorio. A Montebonello domani, domenica 4, domenica 11 febbraio e martedì 13 febbraio sfilata per le vie del Paese, a partire dalle 14,30. Sempre domani, a Sieci, dalle 14,30 corteo mascherato, con partenza da via Toscanini. A Molino del Piano domenica 11 febbraio sfilata per le vie del paese, a partire dalle 15.

Leonardo Bartoletti