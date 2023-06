Masaccio rocker, Hendrix pittore Ruoli ribaltati, tra genio e creatività

Cosa hanno in comune Masaccio, il grande innovatore della pittura italiana e pioniere della visione prospettica rinascimentale e Jimi Hendrix, il più grande chitarrista nella storia della musica rock?

Lo scoprirete in Tutto in 6 anni. Genio e creatività in Masaccio e Jimi Hendrix, lo spettacolo multimediale ed immersivo che andrà in scena domani alle 18 negli spazi di Villa Vittoria Cultura, ideato da Lorenzo Becattini e realizzato con la partecipazione di Elisa Giobbi, autrice di vari libri a tema musicale e presidente dell’Associazione Firenze Suona, promotrice di Firenze Suona Estate, il festival di musica e letteratura in programma da metà giugno a metà settembre a Firenze e in vari centri del territorio comunale con 15 eventi fra concerti, spettacoli, performance, presentazioni di libri e la partecipazione di importanti autori, musicisti e attori toscani.

Un lavoro originale, quello di Becattini (presentato nell’estate scorsa nella Pieve di Cascia a Reggello per i 600 anni del Trittico di San Giovenale di Masaccio), che mette in luce i punti di contatto fra i due personaggi, morti entrambi giovanissimi all’età di 27 anni, incrociando i dipinti di Masaccio con le canzoni di Hendrix e rovesciando i ruoli, tirando fuori il Masaccio rock e i colori in Jimi Hendrix.

Ci sarà spazio per alcune letture per voce di Elisa Giobbi del suo libro "Rock’n’Roll Noir – I misteri, le relazioni e gli amori del Club 27" che annovera a fianco di Hendrix, altri giganti della musica, come Jim Morrison, Brian Jones, Kurt Cobain e Amy Winehouse.

In programma anche i contributi video del direttore del Museo del Novecento di Firenze, Sergio Risaliti e del chitarrista e compositore Fabio Fabbri.

Rossella Conte