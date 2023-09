"Marzocchina" a Figline Incisa: La Ciclostorica del Valdarno

"La Marzocchina", la ciclostorica del Valdarno, per la sua attesa undicesima edizione coinvolge anche il territorio comunale di Figline: gli atleti in abbigliamento vintage e bici d’epoca, partiranno alle 9 oggi da piazza Cavour a San Giovanni Valdarno, si divideranno sue due percorsi rispettivamente da 24 e 54 chilometri per poi arrivare, in collaborazione con Enel, all’area mineraria Santa Barbara, sforando sul territorio figlinese. Previsti anche percorsi a piedi e in auto d’epoca.

"A pochi giorni dal 45° Giro del Valdarno, siamo felici di ospitare ancora una volta un evento ciclistico di così grande rilevanza - commenta l’assessore allo sport Dario Picchioni – nell’area mineraria di confine. Si tratta di una nuova occasione per stare insieme e per unire il Valdarno sotto l’unica bandiera dei valori sportivi".

Ma.Pl.