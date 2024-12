Ragazza italiana accoltellata a Oslo, come sta Martina Voce

Oslo, 23 dicembre 2024 – Sarà operata nella giornata di oggi, 23 dicembre, la ragazza fiorentina accoltellata a Oslo dall’ex fidanzato. Martina Voce, 21 anni, ha trascorso una notte in condizioni stabili in ospedale, tenuta sedata in coma farmacologico.

La ragazza studia e lavora da tempo nella capitale norvegese ed è scampata al tentativo di femminicidio da parte dell'ex fidanzato Mohit Kumar, un informatico di origine indiane, anch’egli ferito nella colluttazione con i colleghi di Martina avvenuta dopo l’aggressione.

La ragazza dovrà essere sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico, di tipo ricostruttivo, a causa delle coltellate, decine, ricevute, dall'ex, che è accusato di tentato omicidio. I parenti di Martina, il padre e lo zio, sono a Oslo per assisterla e oggi si sono recati all'ambasciata italiana, poi andranno al commissariato di polizia.

In base alla ricostruzione degli inquirenti, Kumar si sarebbe presentato armato di un coltello al negozio “Smak aV Italia”, una catena di prelibatezza culinarie a gestione italiana nel centro commerciale “Vulkan” a Grünerlkka, quartiere centrale della capitale norvegese.

Kumar non si era rassegnato alla fine della relazione. Insisteva con messaggi, lei lo aveva bloccato sui social. Non pensava però che potesse arrivare a tanto. “C’è stata una causa scatenante: mia figlia ora sarebbe venuta in Italia e il fatto che non sarebbe venuto con lei forse”, dice il padre Carlo Voce.