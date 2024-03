Marradi, escursionista in bici si perde al Passo dell’Eremo: salvato dai vigili del fuoco

Marradi (Firenze), 10 marzo 2024 – Disavventura a lieto fine per un escursionista in bicicletta nel comune di Marradi nella zona Passo dell’Eremo, che ha perso l'orientamento in zona impervia. Immediato il lavoro svolto dagli operatori di sala operativa dei vigili del fuoco, che hanno attivato la procedura di geo localizzazione con il gestore telefonico, effettuate inoltre altre procedure e interagito con il ragazzo per recuperare la posizione Gps. Attivata subito la squadra di terra e inviato l'elicottero Drago 147 del reparto volo di Bologna, che ha raggiunto la zona per iniziare la ricerca. Dopo una serie di passaggi sulla zona il ragazzo è stato individuato dall'elicottero Drago 147 grazie anche ad un abbigliamento vistoso indossato dall'uomo, ma a causa delle forti raffiche di vento e alla presenza di bassa stratificazione di nuvole, non ha consentito nonostante più tentativi di effettuare le operazioni di calata degli elisoccorritori per il recupero. Fondamentale però il supporto offerto dal sorvolo di Drago 147 che è rimasto sulla verticale ad una quota di sicurezza, per coadiuvare la squadra di terra, fornendo informazioni per il raggiungimento del disperso. Il ragazzo disperso è stato così raggiunto dai vigili del fuoco dopo circa due ore di cammino. Verificate le condizioni di salute dell’uomo spaventato e infreddolito i vigili del fuoco hanno ripreso il cammino per il rientro.