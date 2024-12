Marradi e Palazzuolo sul Senio, due assemblee pubbliche sulla mancanza di medici di base

Marradi, 21 dicembre 2024 - Le amministrazioni comunali di Palazzuolo sul Senio e Marradi annunciano due assemblee pubbliche per discutere le modalità di assegnazione del medico di base nei due comuni, un tema di grande rilevanza per le due comunità. Gli incontri si terranno: lunedì 23 dicembre a Palazzuolo sul Senio (orario e luogo da definire); venerdì 27 dicembre a Marradi, alle ore 17 (luogo da definire). La situazione è particolarmente delicata a causa del prossimo pensionamento della dottoressa Cinzia Vignoli, uno dei due medici di medicina generale che ha operato per anni nei due comuni. Nonostante i bandi emessi per la sua sostituzione siano andati deserti. Da tempo si sta lavorando per individuare soluzioni che garantiscano la continuità dell’assistenza sanitaria per i circa 4.000 abitanti di Marradi e Palazzuolo. “Marradi e Palazzuolo sul Senio non possono rimanere con un solo medico di base per tutti i cittadini: è fondamentale che vengano trovate e comunicate soluzioni concrete, anche temporanee, in attesa di assegnazioni definitive, per assicurare l’assistenza sanitaria adeguata alla nostra comunità”, dicono i sindaci Tommaso Triberti e Marco Bottino. Durante le assemblee i sindaci e il direttore della Società della Salute del Mugello Marco Brintazzoli aggiorneranno i cittadini sulle soluzioni in corso di definizione.