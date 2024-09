Market Carrefour al gruppo Tosano. Vertice tra proprietà e sindacati

Oggi è un giorno cruciale per i lavoratori dell’ipermercato Carrefour di Calenzano. Proprio oggi, infatti, è fissato l’incontro tra l’attuale proprietà Carrefour, quella che dovrebbe diventare la nuova proprietà (Il Gruppo Tosano che fa parte del Gruppo veneto VéGè dal 2015) e le rappresentanze sindacali per l’esame congiunto sulla vendita: "Faremo solo, credo, l’articolo 47, l’atto di vendita – dice Giovanni Vangi Filcams Cgil – anche se fin quando l’atto non sarà formalizzato dal notaio i lavoratori rimarranno sotto Carrefour. Il passaggio dei 51 dipendenti dell’ipermercato di Calenzano ad Iper Tosano, secondo gli accordi presi, avverrà alle stesse condizioni in cui i lavoratori si trovano adesso. Abbiamo già messo in chiaro, fra l’altro che, se la nuova proprietà dovesse avere la necessità di aprire una cassa integrazione per ristrutturazione, queste procedure in Toscana si fanno solo in Regione e quindi, nel caso, seguiremo l’iter previsto con la Regione.

Fra l’altro il gruppo Tosano mediamente, in tutti i punti vendita gestiti compreso un Carrefour già acquisito a Vicenza, lavora mediamente con un numero di dipendenti che oscilla fra 100 e 150, quindi vedremo cosa potrà accadere a Calenzano". Anche il primo cittadino calenzanese Giuseppe Carovani è in attesa degli sviluppi dell’incontro di oggi: "Non ho informazioni dirette da parte dell’acquirente, che incontrerò nei prossimi giorni dato che hanno richiesto un appuntamento con me – spiega – ma, da notizie indirette, sono comunque venuto a sapere che c’è la volontà di puntare al rilancio della media struttura di vendita confermando le attuali maestranze con le stesse condizioni contrattuali. Sono in contatto con i sindacati da cui sarò aggiornato sull’incontro. Se poi ci saranno ulteriori assunzioni in vista di questa ripartenza verrà detto in futuro. Fra l’altro nelle scorse settimane ho incontrato anche la direzione della galleria commerciale che mi ha confermato come anche per quegli spazi ed i parcheggi sia prevista una riqualificazione complessiva".

In attesa degli sviluppi dell’esame congiunto per il passaggio di proprietà intanto negli ultimi giorni l’ipermercato Carrefour di via di Prato è stato letteralmente ‘preso d’assalto’ con lunghe code di clienti attratti dagli sconti annunciati, il 30% sui prodotti alimentari e il 50 sulle altre tipologie.