Marinella Soldi riceve il premio Bambagella 2024 per l'innovazione e i talenti

Da Matassino, dove è nata, Marinella Soldi ha portato il nome della sua terra nel mondo, rivestendo nella sua incredibile carriera posizioni di vertice alla BBC (dove tuttora lavora), ma anche a Discovery Networks e alla Rai, di cui è stata presidente fino a giugno.

Anche in Nexi e Ariston ha dimostrato un approccio strategico e innovativo. Per questo motivo ha ottenuto il premio Bambagella 2024, massima onorificenza del Comune; ad assegnarglielo l’ufficio di Presidenza comunale "per il suo straordinario contributo all’innovazione e alla valorizzazione dei talenti, senza mai smettere di sognare e di osare", ha sottolineato il presidente del consiglio comunale Ignazio Avila.

Nata il 4 novembre 1966, il giorno dell’alluvione di Firenze, "è stata protagonista di tanta solidarietà e cooperazione – ha ricordato il sindaco Valerio Pianigiani al momento della consegna del premio -. Io allora avevo 14 anni, ma ricordo perfettamente quel giorno: vigili del fuoco, vicini di casa e parenti, tutti insieme si adoperarono per portare in salvo la sua mamma e la sua levatrice Teresina e consentire così la nascita della neonata in sicurezza. La premiazione di oggi è anche un’occasione per sottolineare lo spirito di collaborazione che, da sempre, lega la nostra cittadinanza e la tiene unita".

La famiglia Soldi è un’istituzione per Figline: da 150 anni cura un’azienda che si occupa di spettacoli pirotecnici. E anche se la dottoressa Marinella si è trasferita ancora ragazzina a Londra, per poi girare l’Europa, il suo legame con Figline e Incisa è sincero, non solo anagrafico.

Il premio è stato consegnato nel corso delle celebrazioni della Festa della Toscana sul tema "Genio e Innovazione", anticipato dallo spettacolo "Le donne di Vasari: confessioni di Niccolosa, Properzia, Plautilla, Sofonisba", in omaggio al contributo delle figure femminili nell’arte e nella storia e al Vasari nel 450° anno dalla sua morte.

Fu proprio lui tra i primi a riconoscere il talento di queste donne e a celebrarle nella sua opera più famosa "Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori".