Maria Ronconi, una passione per la pittura a 86 anni

Maria Ronconi, per 40 anni collaboratrice scolastica a Marradi. Ha scoperto la passione della pittura quando è andata in pensione. Anche se la scuola è stata fonte di ispirazione: da bidella puliva anche l’aula di disegno, alla media di Marradi, e lì ha fatto le prime prove. Il ‘salto’ da custode a pittrice è avvenuto tardi. Ma le soddisfazioni non sono mancate. Il più recente premio, a 86 anni, l’ha ricevuto al concorso organizzato dall’associazione "50 & più". In verità è da diversi anni che lei partecipa all’evento, con ottimi risultati. La svolta, si può dire, è stato il pensionamento: i colleghi le donarono pennelli, matite e colori, e da allora non ha più smesso. Incoraggiata e consigliata dal professor Lanfranco Raparo, noto pittore marradese.

"Sono completamente autodidatta – racconta Ronconi –. Uso tutte le tecniche. L’artista che amo di più? Sicuramente Van Gogh. Amo i paesaggi e le composizioni floreali. Stavolta però ho cambiato tutto per il mio primo dipinto astratto, ‘Cielo e terra’". I giurati del premio hanno apprezzato e Maria Ronconi ha vinto la "Libellula d’oro". E’ stata poi contattata da una poetessa che vorrebbe illustrare i propri componimenti con le opere di Maria Ronconi.

Paolo Guidotti