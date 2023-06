Maria Antonietta e Remo Insieme da 60 anni

No, non sarà un 3 giugno come gli altri. Per loro, certo, Maria Antonietta Papini e Remo Mirri, ma

anche per Montebonello (con la festa all’anagrafe del comune di Pontassieve) e la parrocchia. Maria Antonietta e Remo brindano a un traguardo di coppia che in qualche modo, la comunità ha voluto ricordare: 60 anni di matrimonio. Le nozze furono celebrate il 3 giugno 1963 e da quel momento Maria Antonietta e Remo, poi la figlia Letizia, sono stati considerati un punto di riferimento unico per Montebonello, come per la vicina Rufina. Saranno le sorelle della sposa, Paola e Maria Pia con la rispettive famiglie a consegnare ai Mirri i mille ricordi di una vita trascorsa sempre insieme.

R.G.