Marco Stilci presenta il suo nuovo libro in Palazzo Vecchio

Presentato martedì alle 17, nella sala Firenze Capitale di Palazzo Vecchio, il nuovo libro dello scrittore fiorentino Marco Stilci (nella foto) dal titolo "Ricordo perfettamente. Volevo diventare un chirurgo". (editore Libreria Salvemini).

Alla presentazione interverrà il presidente del consiglio comunale Luca Milani e ci saranno interventi dell’editore Mauro Marrani e del poeta Alessandro Scarpellini; modera Elena Tempestini. Sarà presente l’autore. In 122 pagine, Stilci racconta con la consueta bravura la Firenze che fu. E dunque c’era una volta il fornaio che si alzava presto e faceva il pane tutte le mattine (non surgelato); la moscaiola fuori dalla finestra e la ghiacciaia rifornita dal barroccio carico di stanghe, il latte comprato dal lattaio con il pentolino, bande di ragazzi che giocavano per la strada; c’erano una volta le chiese affollate il Venerdi Santo per la visita delle ’Sette chiese’. Un tuffo nel nostro passato.