Marciapiedi in pessime condizioni. Via Veneziano e via di Soffiano chiedono ancora aiuto

Un’improvvisa e poco visibile pendenza laterale sul marciapiede che è causa di capitomboli di persone e ribaltamenti di passeggini: la lamentano anziani e neo mamme in via Veneziano "Vent’anni fa qui ci passava l’autobus" spiega Lorenzo, intermediario dell’antistante agenzia immobiliare Soffiano. "Non ricordo se questo sbassamento fosse dovuto a uno scivolo di quando c’era la fermata o se si sia formato poi, perché forse sta cedendo il fognone sottostante. In zona abbiamo il timore che possa dipendere da questa seconda ipotesi, più volte segnalata, perché tutto il marciapiede fino all’angolo con via di Soffiano presenta diversi sovvalli. Non è l’unico marciapiede con barriere architettoniche dell’isolato: "Il lato destro di via di Soffiano è messo piuttosto male" mostra Enrico Nencioni, che si sposta su una carrozzina elettrica.