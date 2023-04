Maratona di nuovo per l’autismo

Nel fine settimana al centro Hidron si è svolto l’evento speciale “Abbracciata Collettiva“, in collaborazione con l’associazione Tma. L’iniziativa, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, si è svolta in contemporanea con le altre città italiane e Hidron ha rappresentato, quinti, l’intero territorio toscano. Alle piscine di via di Gramignano, in pratica, si è tenuta una maratona natatoria di 30 ore dove ogni partecipante ha contribuito alla causa insieme ai ragazzi autistici (circa 350).