Manutenzioni estive. Si lavora nei nidi e nelle scuole

Le scuole si rifanno il ‘look’. Con le aule chiuse per il periodo estivo e prima della ripresa delle lezioni, nel prossimo settembre, sono infatti in corso o in programma una serie di lavori di manutenzione nei plessi scolastici di Calenzano, per un investimento di oltre 110mila euro. Per quanto riguarda i nidi è stato ultimato un intervento al Trenino sull’impianto di climatizzazione per un importo di circa 10mila euro, per il nido Il Fantabosco è stato acquistato, invece, un climatizzatore portatile. L’impegno maggiore, per quanto riguarda le scuole dell’infanzia, è sull’immobile che ospita Villa Martinez e il centro civico con una manutenzione straordinaria relativamente all’adeguamento statico, per un importo di circa 45mila euro. Alle scuole primarie, come di consueto, sono state tinteggiate le aule che ospiteranno a settembre le prime classi e fatti altri interventi a cura degli operai comunali. Alla Don Milani è stata eseguita la riparazione delle tubazioni del riscaldamento, per una spesa di circa 25mila euro. Al plesso di Carraia sono state sostituite le tubazioni dell’acqua sia alla primaria che alla scuola dell’infanzia. Alla scuola secondaria di primo grado Arrighetto da Settimello l’intervento maggiore è il risanamento della passerella pedonale di accesso alla struttura, in corso in questi giorni, per un impegno di circa 30mila euro. "Oltre all’impiego di risorse per gli interventi più rilevanti a cura di imprese esterne – spiegano gli assessori ai Lavori pubblici Maurizio Sansone e alle Politiche educative Marco Bonaiuti – sono stati impegnati anche i due nuovi dipendenti comunali addetti alle manutenzioni il cui impiego è particolarmente utile per interventi mirati e più continuativi".

S.N.