Manutenzioni contro il rischio di esondazioni a Valdisieve

Manutenzione e sicurezza sui fiumi della Valdisieve, per evitare che si possano ripetere i problemi legati alle piogge, con i quali la zona ha già dovuto fare i conti più volte nel tempo. Nello specifico, l’Arno nel tratto di Sieci è stato interessato da un lavoro di manutenzione straordinaria con importanti tagli e pulitura dell’argine in una parte del tratto che costeggia la ciclovia dell’Arno. Il Consorzio di bonifica Medio Valdarno sta lavorando, sul torrente Risaio (Santa Brigida) e ha ultimato un intervento sui corsi Pelacane e Montetrini. In questi giorni l’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve sta eseguendo tagli selettivi e gestione dall’argine. Sempre la Sieve è oggetto di un intervento simile realizzato dall’Unione Comuni del Mugello su diversi tratti, da Montebonello all’acquedotto del Fossato a Pontassieve. Si tratta d’interventi che esulano dal piano di manutenzione ordinaria sui fiumi dell’area.

Leonardo Bartoletti