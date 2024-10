Manovra folle in strada. La Finanza lo ferma. In auto 38 chili di droga

A metterlo nei guai è stata una manovra azzardata, con la propria auto, all’altezza dell’intersezione tra viale Leonardo da Vinci e via Valentini a Prato. Manovra che non è passata inosservata ai Baschi verdi della Guardia di Finanza, impegnati nei giorni scorsi in un ordinario servizio di pattugliamento in zona, che hanno fermato il guidatore, un uomo di 32 anni residente a Calenzano, scoprendo all’interno mezzo un consistente quantitativo di sostanze stupefacenti. Lo stato di agitazione e la reticenza dimostrate dal 32enne, che si trovava da solo alla guida del veicolo, hanno subito insospettito i militari che, già dalla preliminare ispezione dell’abitacolo dell’auto, sono riusciti ad individuare sul sedile del passeggero numerose confezioni di hashish occultate all’interno di buste per la spesa, ben 33,7 chilogrammi, insieme ad un plico contenente denaro contante di piccolo e medio taglio, 2mila euro in totale. Date le circostanze gli uomini della Guardia di Finanza hanno proceduto ad accompagnare il 32enne alla caserma di via Ferrucci, per procedere, sotto il coordinamento della Procura, alla nomina del difensore, alla perquisizione personale ed al successivo foto-segnalamento. Subito dopo è stata effettuata la perquisizione dell’abitazione di Calenzano: le verifiche hanno permesso di rinvenire altri 4 etti di hashish, diverso materiale utilizzato per il confezionamento e dosatura dello stupefacente e 4,1 chilogrammi di marijuana occultati in confezioni sottovuoto all’interno del garage. Per questo il 32enne è stato arrestato e tradotto nel carcere di Prato. Le attività di servizio si sono concluse con il sequestro dello stupefacente e del materiale per il confezionamento, 2 dispositivi cellulari e 2.000 euro in contanti.