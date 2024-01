Manifestazione in difesa dei Palestinesi. Alia chiude i cassonetti per sicurezza. Bloccati cestini e campane del vetro

Dalle 12 di oggi le postazioni di raccolta rifiuti dipiazza Santa Maria Novella, piazza Madonna degli Aldobrandini e via dè Servi (prima postazione ai civici 57/53) saranno temporaneamente chiuse per motivi di sicurezza ed ordine pubblico dal momento che in quell’area è prevista previsto lo svolgimento della manifestazione ‘Protezione della popolazione civile palestinese’. La chiusura delle postazioni comporterà il divieto di conferimento di rifiuti sia all’interno che all’esterno delle stesse e l’apposizione sugli stessi contenitori di una apposita etichetta che li renderà riconoscibili e come stabilito dalla questura saranno inutilizzabili anche i cestini e le campane del vetro. Alia invita gli utenti a conferire a quella in via della Scala fronte civico 39 oppure in p.zza Goldoni; per p.zza Madonna degli Aldobrandini sarà, invece, possibile conferire alla postazione in p.zza dell’Unità d’Italia; per quella di via degli Alfani si suggeriscono le postazioni di via Cavour e via degli Alfani-angolo Fibbiai.