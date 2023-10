Manifattura mugellana e altre attività artigianali protagoniste in mostra

"AAA Manifatture" non è solo un bel progetto fotografico – con una mostra che si terrà a Palazzuolo sul Senio, Marradi e Firenzuola, e un catalogo che raccoglie gli scatti di Giancarlo Barzagli, Ilaria Di Biagio e Franco Guardascione –. Ma è anche un modo originale ed efficace per documentare un’importante e per certi versi sorprendente realtà dell’Alto Mugello, quella delle attività operaie manifatturiere. A Firenzuola il comparto della pietra serena, a Marradi la Fabbrica dei Marroni, a Palazzuolo il polo meccanico. Presenze che danno lavoro a centinaia di persone. Con le presentazioni dell’iniziativa si inizia proprio da Palazzuolo sabato 7, alle 17, presso l’Elettromeccanica Misileo, e il giorno dopo, alle 10, al teatro Animosi di Marradi. Mentre a Firenzuola si terrà il 14 ottobre. La mostra fotografica diffusa, nelle vie e piazze dei tre paesi,si terrà invece dal 7 ottobre all’8 dicembre.