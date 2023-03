Mammamù: e i piccoli scoprono la musica Al via i corsi gratuiti di musica per bambini

Nuovi corsi gratuiti per avvicinare i bambini alla musica e per creare occasioni d’incontro e integrazione. Torna e, anzi cresce, il progetto Mammamù, realizzato dalla Scuola di musica di Fiesole con il sostegno della Fondazione "Il Cuore si scioglie" e delle quattro sezioni soci Coop fiorentine. Nata nel 2013 nel quartiere fiorentino delle Piagge, grazie al sostegno della sezione soci Coop Firenze nord ovest, l’iniziativa si estende ora ad altre zone della città, con un ventaglio di proposte più ampio che include fiati, archi, percussioni, nuclei orchestrali Big band e persino un coro "Mani Bianche".

Il tutto anche su ispirazione dell’esperienza venezuelana di El Sistema, creato a partire dal 1974 dal Maestro José Antonio Abreu: non solo un metodo musicale, ma un modo di pensare e vivere la musica come strumento di socializzazione. Il rilancio del progetto e le attività in cantiere sono stati presentati ieri, nella sala Mammamù dello spazio soci del Coop.fi Le Piagge da Sara Funaro, assessore all’educazione di Firenze; Alessandro Mugelli presidente della Scuola Musica di Fiesole; Alexander Lonquich, direttore artistico della Scuola; Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne Unicoop Firenze e Sara Biagi, vicepresidente della Fondazione "Il Cuore si scioglie", insieme ai presidenti delle quattro sezioni soci Coop di Firenze e ad alcuni allievi. Tanti i corsi in partenza. Alle Cure prenderà il via il coro Mani Bianche, che intreccia la musica con il linguaggio dei segni; a Sorgane proseguirà, ampliandosi, l’esperienza del nucleo orchestrale che, dal 2015, ha dato a molti ragazzi la possibilità di studiare uno strumento ad arco; i fiati saranno invece la specialità del gruppo di giovani musicisti dell’Isolotto; alle Piagge proseguirà l’attività dell’orchestra a cui si aggiungeranno un coro misto di bambini e adulti e corsi di musica da camera e di pianoforte.

Il coordinamento del progetto e le linee didattiche dei quattro nuclei faranno capo alla Scuola di Musica di Fiesole. Per sostenere le attività, nei prossimi mesi, verrà lanciata anche una raccolta fondi della Fondazione Il Cuore si scioglie.

Lisa Ciardi