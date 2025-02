Mamma Mia!. ABBAdream show. Molto più di un tributo

Ballare, cantare e ancora ballare e tornare a cantare. Non ci sono che loro a darci il ritmo quando abbiamo bisogno di continuare a sorridere. Una magia tutta svedese, quella degli ABBAdream nel ‘Dancing Dream Tour’, il concerto che andrà in scena il prossimo venerdì sul palco del Teatro Cartiere Carrara alle 21 e che ci riporta nel magico mondo di ‘Mamma Mia!’ il grande successo che è diventato anche un musical e che nessuno può dimenticare.

Una serata tutta a ritmo di danza accompagnati dalle iconiche musiche di Agnetha, Benny, Björn e Anni-Frid, in un grande tributo che la società di produzione Stage 11 ha deciso di dedicare a queste indimenticabili figure della canzone mondiale. Non ci sono altre band così inconfondibili per abiti, coreografie e acconciature, ma anche per i ritmi dei loro brani che coinvolgono tutte le generazioni, comprese le più giovani.

Gli anni Settanta fanno, quindi, un salto qui da noi con ‘Waterloo’, il brano che trionfò all’Eurovision Song Contest nel 1974, a soli due anni dalla loro formazione. E poi eccoci tra l’iconica ‘Dancing Queen’ e la ritmata ‘Gimme! Gimme! Gimme!’, tra i successi che hanno firmato fino al 1982, anno nel quale il quartetto si sciolse. Uno show potente, capace di riportare indietro nel tempo e far rivivere la magia dei favolosi anni Settanta, in un tributo fedele della band che ha rivoluzionato tutta la musica pop del decennio successivo. Gli Abba sono stati la band pop svedese di maggior successo e negli ultimi anni si sono susseguiti rumors circa una possibile (e tanto sperata dai fan) reunion.

I biglietti per ‘ABBAdream’ si possono acquistare nei punti vendita Box Office Toscana e su ticketone.it, oppure direttamente sul sito del teatro teatrocartierecarrara.it .

l.otta.