Maltempo, riparte circolazione treni fra Rufina e Contea

Firenze, 27 marzo 2025 – Sarà riattivata nel primo pomeriggio di domani, venerdì 28 marzo, la circolazione tra Rufina e Contea sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve. Il servizio, spiega Rfi in una nota, riprenderà a regime a partire dalle 12,50 per i treni in partenza da Firenze Santa Maria Novella verso il Mugello, dalle 15,52 in direzione opposta. Nel frattempo resteranno attive le offerte bus già in vigore.

La circolazione era stata interrotta il 17 marzo a causa del danneggiamento di un muro di contenimento, a seguito del maltempo che aveva colpito la Toscana ed in particolare l'area del Mugello nei giorni immediatamente precedenti. Sul posto hanno lavorato tecnici di Rfi e delle ditte appaltatrici che hanno provveduto alle attività di ripristino e messa in sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria. Sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo via Vaglia la riattivazione tra San Piero a Sieve e Borgo (anche questa interrotta per i danni causati dal maltempo) è prevista al momento entro il 15 aprile.