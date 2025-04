Maltempo, pioggia di polemiche. E un masso blocca la statale 65

Marco Bottino, sindaco di Palazzuolo sul Senio, non ci sta e sulle polemiche nate intorno alla rete di protezione messa in località La Lastra per bloccare i rifiuti nel Rovigo e portata via dalla forza del torrente in piena, commenta: "Ogni volta che c’è un problema sul Rovigo - nota il sindaco - vengono fuori le grida e i tanti ‘Lo avevo detto’. No, il sistema delle reti di protezione sul fiume ha funzionato. Ne sono state posizionate quattro, una ha parzialmente ceduto per l’ondata di piena. Le altre hanno retto e svolto la loro funzione. Mi chiedo a che serve enfatizzare i problemi? A nessuno, salvo sminuire il lavoro di chi si sta impegnando per affrontare un problema complesso. E non capisco questa attenzione morbosa al negativo". Bottino lo ribadisce: "Le istituzioni hanno risposto bene a questa emergenza. In tempi adeguati e nei modi opportuni. Io sono molto contento di ciò che ha fatto il sistema pubblico finora. C’è un meccanismo che ha l’attenzione di tutti gli enti preposti, c’è una cabina di regia regionale. Chi critica non ha idea delle difficoltà e della complessità di quello che si sta facendo. Ad esempio, ora si sta attrezzando il piazzale per i cassoni nei quali depositare i rifiuti raccolti".

Ora però la rimozione della sporcizia dispersa per chilometri lungo il fiume è sospesa: "Le condizioni climatiche impediscono di continuare il lavoro. E’ una corsa contro il tempo, ma siamo sottoposti al tempo atmosferico". E il sindaco di Palazzuolo torna anche sulla questione dei volontari, finora non impiegati nelle operazioni di pulizia: "Stiamo lavorando per creare le condizioni per utilizzarli. L’obiettivo è di consentire l’accesso anche a loro, ma occorre pazienza. Il desiderio di dare una mano è positivo, ma occorre far accedere in sicurezza".

Intanto il maltempo ha colpito ancora. La strada statale 65 della Futa è stata provvisoriamente chiusa nel comune di Vaglia, a causa di una porzione di roccia pericolante sul versante di monte, interessato dalle recenti piogge. I tecnici e il personale dell’Anas sono intervenuti per la messa in sicurezza, necessarie alla riapertura.

Paolo Guidotti