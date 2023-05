Maltempo nell'Alto Mugello, ancora problemi per la viabilità

Firenze, 19 maggio 2023 - Proseguono le riunioni in prefettura del centro coordinamento dei soccorsi per l'emergenza maltempo. L'ultimo incontro si è svolto stamani e già nella serata del 18 maggio è stato fatto il punto della situazione per i tre comuni dell'Alto Mugello – Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio – che sono stati particolarmente colpiti.

A Marradi è terminata l’evacuazione dei 60 ospiti del Centro olistico di meditazione. Le attività sono state possibili grazie all’ausilio di un elicottero della flotta dei Vigili del Fuoco. Sono già a casa anche gli studenti e gli insegnanti della scuola media Dino Compagni che - grazie al coordinamento tra il sindaco della Città Metropolitana, Dario Nardella, il sindaco di Palazzuolo sul Senio, le associazioni di volontariato e la dirigente scolastica di quell’istituto – hanno potuto lasciare la palestra di Palazzuolo sul Senio dove erano stati ospitati.

Traffico ferroviario

Le criticità riguardano in particolare la tratta Marradi-Faenza a causa di problemi di dissesto situati nel territorio romagnolo. La tratta della rete locale Faentina è aperta fino a Marradi. Relativamente alla linea dell’Alta Velocità - dove erano stati registrati ritardi, anche di un’ora, nella circolazione dei treni a causa di un problema di infiltrazioni d’acqua nella galleria Scheggianico a Firenzuola – il problema è stato invece risolto.

Viabilità stradale

La SP32 della Faggiola e la SP 477 direzione Passo della Colla, la SP 610 “Montanara Imolese”, la SP58 Piancaldoli sono ancora interrotte per frane: è consentito il passaggio solo ai mezzi di soccorso.

Luce ok, per l’acqua alcuni problemi di approvvigionamento

A Marradi è stato messo in sicurezza l’acquedotto, mentre a Palazzuolo del Senio, dove sono state rilevate criticità dell’acquedotto di Tiglio, le attività di ripristino potrebbero richiedere tempi più lunghi a causa dell’interruzione delle strade. A Firenzuola sono stati registrati due smottamenti, uno in via Malborghetto e l’altro in via Tirli, in località Pianaccio, con conseguenti problemi di approvvigionamento di acqua alle abitazioni. Regolare invece la fornitura di energia elettrica.