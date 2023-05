Maltempo, Nardella: “Isolati tre comuni dell'alto Mugello”

Firenze, 17 maggio 2023 - "Stiamo seguendo con attenzione la situazione dei comuni dell'alto Mugello. Marradi, Firenzuola, Palazzuolo sul Senio sono isolati sul versante romagnolo per le frane. Si possono raggiungere solo da Firenze". E' l'aggiornamento che ha dato il sindaco della Città metropolitana di Firenze Dario Nardella a proposito dell'ondata di maltempo che sta colpendo l'Emilia Romagna e anche i comuni dell'Appennino tosco-romagnolo.

"Ho sentito il sindaco di Marradi per monitorare il problema delle frazioni isolate - spiega -. La protezione civile della città metropolitana è allertata dall'inizio dell'emergenza. Previste ancora piogge per le prossime ore. Fare massima attenzione alla viabilità e alla segnaletica stradale in queste zone e tenersi costantemente informati tramite i canali della protezione civile e della città metropolitana". Intanto si aggiunge una quarta frazione isolata a cause delle frane, si spiega dalla Metrocittà: è Piancandoli, nel comune di Firenzuola. Le altre sono Lutirano e Abeto nel comune di Marradi e Coniale nel comune di Firenzuola.